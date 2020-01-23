У столиці створили сайт під виглядом лотереї Фаворит спорт

У Києві правоохоронці припинили діяльність нелегальної букмекерської контори.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Група осіб створила сайт в інтернеті під виглядом випуску та реалізації лотерей Фаворит спорт, таким чином фактично здійснюючи незаконну букмекерську діяльність.

Проведеним за участю спеціаліста оглядом букмекерських веб-сайтів встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки у офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів, у ході яких вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

Нагадаємо, Беленюк назвав переваги легалізації грального бізнесу для спорту.