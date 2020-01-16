Мак-Грегор – Серроне: головний двобій року

Джерело - Чемпіон.

19 січня уболівальників чекає повернення Конора Мак-Грегора в октагон. У Лас-Вегасі в рамках серії боїв UFC 246 легендарний ірландець битиметься з Дональдом Серроне на прізвисько Ковбой.

Конор Мак-Грегор — без сумніву, одна з найяскравіших особистостей сучасних змішаних єдиноборств. Фанати чекали його епічного повернення більше року — після бою з Хабібом Нурмагомедовим і скандального зіткнення після нього всім було цікаво, що Конор робитиме далі. Ірландець тримав інтригу досить довго, лоскочучи нерви фанатів то оголошенням про завершення кар'єри, то викликом на бій актора Марка Волберга. Але тепер все однозначно: Мак-Грегор повертається в октагон.

Анонс поєдинку викликав справжній ажіотаж серед шанувальників ММА у всьому світі. Квитки на бій розкупили за три хвилини, що принесло організаторам 10 мільйонів доларів. Що стосується гонорарів бійців, то Мак-Грегор отримає за поєдинок 5 мільйонів доларів, а Серроне — 2 мільйони. Ще більший прибуток очікується від перегляду самого бою в онлайні. В Україні пряма трансляція двобію Макгрегор – Серроне пройде на телеканалі Setanta Sports Ukraine 19 січня ближче до 06:30 за київським часом.

Цей поєдинок пройде в напівсередній вазі — категорії, не зовсім звичної для Конора, який раніше володів чемпіонськими поясами UFC у легкій і напівлегкій вазі. Втім, як запевняє Серроне, це була ідея Мак-Грегора, тож ірландець точно буде готовий до поєдинку в такому форматі.

Аналітики Parimatch, до речі, не сумніваються, що у Конора не виникне проблем з Дональдом, і дають на перемогу Мак-Грегора 75%. Причому схиляються до того, що це буде дострокова перемога ірландця. Ймовірність такого результату 65%.

Звичайно, недооцінювати Серроне не варто. На його рахунку 50 поєдинків в ММА (у Конора — 25), правда програвав він 13 разів, тоді як у Мак-Грегора 4 поразки. Відзначимо також, що Дональд старший на 5 років. Саме свій досвід Ковбой вважає основною перевагою перед боєм. Він заявив, що є кращим бійцем, ніж Конор, і пообіцяв довести це в октагоні.

Обидва бійці – відмінні ударники. Тому, швидше за все, більша частина поєдинку пройде в стійці. Мак-Грегору та Серроне є що показати і у партері, але тут перевага скоріше на боці Дональда, так що навряд чи Конор дозволить йому переводити бій на канвас.