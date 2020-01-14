Визначився переможець Open Winter Cup Lviv 2020

Організатором турніру виступила Ліга Брендів

Джерело - Чемпіон.

Протягом 11-12 січня у Львові відбувся турнір із футзалу Open Winter Cup Lviv 2020.

Про це розповів Maxim Kisilenko у Facebook.

У змаганнях взяло участь 10 колективів із різних куточків України. Першого ігрового дня, у відбірковому раунді їх було поділено на групи. Далі два колективи з найбільшої групи А та по одному з решти двох отримували право проходу до півфіналу Вищої ліги, решта команд на другий ігровий день мали зійтися в фінальному груповому раунді Першої та Другої ліги.

В першому півфіналі донецький Інтер із рахунком 4:3 обіграв Сервіт, а в паралельній грі Галицька здоба пройшла Ліневич груп - 2:1.

У фіналі Галицька здоба лідируючи в рахунку 2:1, пропустила гол на завершальній хвилині до свистка. У підсумку доля фіналу визначилась у серії післяматчевих пенальті, де успішнішими були гравці Інтера.

Вища ліга:

4 місце – Ліневич Груп, Ірпінь

3 місце – Сервіт, Київ

2 місце – Галицька здоба, Львів