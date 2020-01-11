Анжеліка Терлюга побореться за золото турніру у Чилі

Національна збірна України з карате розпочала олімпійський сезон на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі).

Українка Анжеліка Терлюга успішно стартувала на захист статусу найкращої спортсменки у ваговій категорії до 55 кг.

На шляху до сутички за золота вона перемогла трьох опоненток: Есру Карабаг з Туреччини – 2:1, Лорену Буса з Італії – 5:3 та Яссміну Аттіа з Єгипту – 3:0.

За перше місце на турнірі в неділю, 12 січня, українка позмагається з ще однією італійкою Сарою Кардін.

Раніше, Терлюга очолює рейтинг найкращих каратисток світу.

Нагадаємо, Терлюга перемогла на турнірі Karate 1 у Москві.