 Терлюга вийшла у фінал турніру Karate1 Serie A | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Терлюга вийшла у фінал турніру Karate1 Serie A

Сьогодні 14:56 236 0
Анжеліка Терлюга побореться за золото турніру у Чилі
Терлюга вийшла у фінал турніру Karate1 Serie A
#Терлюга, #карате

Джерело - UA: СПОРТ.

Національна збірна України з карате розпочала олімпійський сезон на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі).

Українка Анжеліка Терлюга успішно стартувала на захист статусу найкращої спортсменки у ваговій категорії до 55 кг.

На шляху до сутички за золота вона перемогла трьох опоненток: Есру Карабаг з Туреччини – 2:1, Лорену Буса з Італії – 5:3 та Яссміну Аттіа з Єгипту – 3:0.

За перше місце на турнірі в неділю, 12 січня, українка позмагається з ще однією італійкою Сарою Кардін.

Раніше, Терлюга очолює рейтинг найкращих каратисток світу.

Нагадаємо, Терлюга перемогла на турнірі Karate 1 у Москві.

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