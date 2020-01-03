Харлан визнали найкращою спортсменкою грудня

Її наставник став найкращим тренером місяця

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет України визнав Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня.

Звання найкращого тренера місяця здобув її наставник Юрій Марченко.

Це визнання українка отримала завдяки перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік серед шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі.

Для досвідченої фехтувальниці це вже дванадцяте визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед всіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань кращим спортсменом місяця.