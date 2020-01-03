 Марія Музичук випала з ТОП-5 рейтингу ФІДЕ | Шахи | Champion.com.ua
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Марія Музичук випала з ТОП-5 рейтингу ФІДЕ

Сьогодні 09:25 217 0
Трійка кращих в рейтингу залишилася незмінною
Марія Музичук випала з ТОП-5 рейтингу ФІДЕ
#Музичук, #ФІДЕ

Джерело - Tribuna.com.

За підсумками грудня 2019 року українська шахістка Марія Музичук випала з ТОП-5, її сестра Анна - піднялася на 7-й рядок жіночого рейтингу ФІДЕ з класичних шахів. 

Жодна з шахісток топ-100 на даний момент не досягає супергроссмейстерского рейтингу 2700. 

Рейтинг з класичних шахів:

1 (1) Хоу Іфань (Китай) 2664

2 (2) Цзюй Веньцзюнь (Китай) 2584

3 (3) Хампі Конеру (Індія) 2580

4 (4) Олександра Горячкіна (Росія) 2578

5 (6) Катерина Лагно (Росія) 2552

6 (5) Музичук Марія (Україна) 2552

7 (8) Музичук Анна (Україна) 2539

8 (7) Вікторія Чміліте (Литва) 2538

9 (11) Динара Садуакасова (Казахстан) 2519

10 (10) Харіка Дронаваллі (Індія) 2518

47 (47) Ушеніна Анна (Україна) 2416

58 (58) Букса Наталія (Україна) 2403

67 (68) Гапоненко Інна (Україна) 2396

68 (74) Осьмак Юлія (Україна)  2394

Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов  заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди. 

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