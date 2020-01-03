Три українці потрапили до ТОП-50 рейтингу ФІДЕ

Джерело - Tribuna.com.
За підсумками грудня 2019 трійка найкращих шахістів світу згідно з рейтингом ФІДЕ залишилася без змін.
50-річний український гросмейстер Василь Іванчук піднявся з 45-го на 38-е місце.
Інші українці, Антон Коробов і Юрій Криворучко потрапили у ТОП-50. Коробов в грудні виграв Турнір в іспанському Сітжесі, а Іванчук став десятим.
Рейтинг з класичних шахів:
Місце Шахіст (країна) очки
1 (1) Магнус Карлсен (Норвегія) 2872
2 (2) Фабіано Каруана (США) 2822
3 (3) Дін Ліжень (Китай) 2805
4 (5) Олександр Грищук (Росія) 2777
5 (9) Ян Непомнящий (Росія) 2774
6 (6) Левон Аронян (Вірменія) 2773
7 (4) Максим Вашьє-Лаграв (Франція) 2770
8 (7) Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) 2770
9 (8) Аніш Гірі (Голландія) 2768
10 (11) Уеслі Со (США) 2765
38 (45) Василь Іванчук (Україна) 2698
47 (65) Антон Коробов (Україна) 2685
48 (63) Юрій Криворучко (Україна) 2685
59 (64) Олександр Арещенко (Україна) 2678
81 Андрій Волокітін (Україна) 2660
78 (88) Ілля Нижник (Україна) 2650
97 (83) Павло Ельянов (Україна) 2662
Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди.