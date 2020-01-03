 Три українці потрапили до ТОП-50 рейтингу ФІДЕ | Шахи | Champion.com.ua
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Три українці потрапили до ТОП-50 рейтингу ФІДЕ

Сьогодні 08:55 326 0
Іванчук піднявся з 45-го на 38-е місце.
Три українці потрапили до ТОП-50 рейтингу ФІДЕ
#Іванчук, #Арещенко

Джерело - Tribuna.com.

За підсумками грудня 2019 трійка найкращих шахістів світу згідно з рейтингом ФІДЕ залишилася без змін.

50-річний український гросмейстер Василь Іванчук піднявся з 45-го на 38-е місце. 

Інші українці, Антон Коробов і Юрій Криворучко потрапили у ТОП-50. Коробов в грудні виграв Турнір в іспанському Сітжесі, а Іванчук став десятим.

Рейтинг з класичних шахів:

Місце Шахіст (країна) очки

1 (1) Магнус Карлсен (Норвегія) 2872

2 (2) Фабіано Каруана (США) 2822

3 (3) Дін Ліжень (Китай) 2805

4 (5) Олександр Грищук (Росія) 2777

5 (9) Ян Непомнящий (Росія) 2774

6 (6) Левон Аронян (Вірменія) 2773

7 (4) Максим Вашьє-Лаграв (Франція) 2770

8 (7) Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) 2770

9 (8) Аніш Гірі (Голландія) 2768

10 (11) Уеслі Со (США) 2765

38 (45) Василь Іванчук (Україна) 2698

47 (65) Антон Коробов (Україна) 2685

48 (63) Юрій Криворучко (Україна) 2685

59 (64) Олександр Арещенко (Україна) 2678

81 Андрій Волокітін (Україна) 2660

78 (88) Ілля Нижник (Україна) 2650

97 (83) Павло Ельянов (Україна) 2662

Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов  заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди. 

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