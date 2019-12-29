Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України

Джерело - Чемпіон.
Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипа.
Про це шахіст написав у Twitter.
"Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями.
У такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і покинути федерацію", - написав Пономарьов.
Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию.— Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 грудня 2019 р.
Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.
Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди.