Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України

Пономарьов також хоче залишити ФШУ

Джерело - Чемпіон.

Український гросмейстер Руслан Пономарьов відреагував на скандал навколо призначення федерацією шахів головним тренером збірної Олександра Сулипа.

Про це шахіст написав у Twitter.

"Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. У такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і покинути федерацію", - написав Пономарьов.

Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 грудня 2019 р.

Раніше українські шахісти попросили міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.

Один з українських гросмейстерів Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за збірну України через невиконання їх прохання до федерації змінити тренера національної команди.