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Нурмагомедов назвав свого наступного суперника

Сьогодні 14:59 270 0
Хабіб Нурмагомедов прокоментував свій наступний бій
Нурмагомедов назвав свого наступного суперника
#Нурмагомедов, #UFC

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов після бою проти Тоні Фергюсона хоче битися із Джастіном Гейджі.

Про це розповів сам російський боєць.

"Розглядаю я Гейджі в якості наступного суперника? Так, безумовно. У нього видовищні, цікаві поєдинки.

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Це добре, коли спортсмен упевнений в собі, у нього є план на бій. Звичайно, розглядаю. Думаю, він хороший боєць", - розповів Нурмагомедов.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

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