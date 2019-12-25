Нурмагомедов назвав свого наступного суперника

Джерело - ua.tribuna.com.
Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов після бою проти Тоні Фергюсона хоче битися із Джастіном Гейджі.
Про це розповів сам російський боєць.
"Розглядаю я Гейджі в якості наступного суперника? Так, безумовно. У нього видовищні, цікаві поєдинки.
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Це добре, коли спортсмен упевнений в собі, у нього є план на бій. Звичайно, розглядаю. Думаю, він хороший боєць", - розповів Нурмагомедов.
Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.