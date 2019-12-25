Нурмагомедов назвав свого наступного суперника

Хабіб Нурмагомедов прокоментував свій наступний бій

Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов після бою проти Тоні Фергюсона хоче битися із Джастіном Гейджі.

Про це розповів сам російський боєць.

"Розглядаю я Гейджі в якості наступного суперника? Так, безумовно. У нього видовищні, цікаві поєдинки.

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Це добре, коли спортсмен упевнений в собі, у нього є план на бій. Звичайно, розглядаю. Думаю, він хороший боєць", - розповів Нурмагомедов.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.