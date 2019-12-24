У Рівному відбулося справжнє свято футзалу

Джерело - Чемпіон.

23 грудня у Рівному відбулося справжнє свято футзалу, головною подією якого був матч зірок Favbet Екстра-ліги, що цьогоріч складався з трьох десятихвилинок та протистояння збірних команд Сходу та Заходу.

Відкривав ігровий день перший в історії матч за Суперкубок 40+, в якому Чорне море з рахунком 3:1 здобуло перемогу над львівським ТВД.

А в головному матчі свята Схід святкував перемогу з рахунком 7:6.

Проте, Захід взяв сатисфакцію у конкурсних протистояннях. Станіслав Моспан обіграв двох представників Урагану у суперфіналі та записав головний приз на свій рахунок.

Матч зірок-2019

Рівне

23 грудня

Захід - Схід 6:7 (2:1; 4:3; 0:3)

Раніше, колишній наставник Продексіма Родрігес повернувся до іспанського клубу.