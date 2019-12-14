UFC підтвердив бій Хабіба і Фергюсона

Джерело - Чемпіон.

Американська UFC офіційно оголосила про наступний поєдинок між російським чемпіоном промоушена в легкій вазі Хабібом Нурмагомедова і представником США Тоні Фергюсоном.

Про це повідомляється на сторінці Instagram UFCRUSSIA

Бій відбудеться 18 квітня в рамках турніру UFC 249 в Брукліні (Нью-Йорк, США).

"Офіційно. Орел повертається в Октагон в квітні", - свідчить повідомлення.

Цікаво, що вони вже в п'ятий раз за останні чотири роки намагаються організувати такий поєдинок. Раніше він зривався з різних причин.

Фергюсон в останньому поєдинку переміг Дональда Серроне, а ось Хабіб захистив свій пояс проти Дастіна Пор'є.