Помер один з найвидатніших бігунів в історії

Помер триразовий Олімпійський чемпіон та багаторазовий рекордсмен світу Пітер Снелл

Джерело - Чемпіон.

Не доживши буквально декількох днів до 81 року, в Далласі, США помер Пітер Снелл - триразовий Олімпійський чемпіон з бігу на 800 м і 1500 м, єдиний бігун після 1920-го року, який виграв дубль 800/1500 на одній Олімпіаді, дворазовий чемпіон Ігор Співдружності, коли це були першокласні змагання світового рівня, рекордсмен світу на дистанціях 800 м, 880 ярдів, 1000 м і милю.

Його особисті рекорди досі викликають повагу і все це він зробив всього за 5 років: 1960-1965.

У Пітера були проблеми з серцем в останні роки, але його дружина Мікі підкреслює, що він жив на повну до останнього дня, грав в настільний теніс і мирно помер уві сні.

3 лютого 1962 року в містечку Крайстчерч, Нова Зеландія, Пітер Снелл встановив світовий рекорд на 800 м і 880 ярдів. Результат на 800м - 1:44.3. Біг Снелл по ... трав'яній доріжці! Фактично по гольф-полю. Цей результат залишається вже 50 років рекордом Новій Зеландії та Океанії. Це найстаріший національний рекорд в ІААФ.

У 2000 році Снелл був визнаний спортсменом століття в Новій Зеландії.