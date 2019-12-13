 У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка | ММА | Champion.com.ua
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У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка

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У Росії шукають бійця ММА, який зґвалтував 13-річного підлітка

Таджицький боєць змішаних єдиноборств Салімджон Ширінов був заочно арештований у Санкт-Петербурзі, спортсмена звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

4 грудня після сварки з матір'ю 13-річна школярка, пішла до бійця Салімджона Ширінова, з яким перебувала у дружніх стосунках. Дівчинка зазнала насильства в несвідомому стані - вона була п'яна. 

Спортсмена оголосили у міжнародний розшук, йому загрожує 20 років позбавлення волі. Термін арешту бійця буде обчислюватися з моменту затримання. 

Ширінов виступав в чемпіонаті з вуличних боїв Стрілка. Перший і єдиний бій Ширинова відбувся в жовтні 2017 року. Він тривав три хвилини - уродженець Таджикистану переміг.

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