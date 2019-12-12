5 порад щодо бігу в дуже-дуже холодну погоду

За вікном зима, але це не привід відмовлятися від тренувань. Адже весна прийде дуже швидко, а з нею і новий біговий сезон.

Ми підготували кілька порад, які можуть стати в пригоді бігунам при дійсно низьких температурах за вікном.

При високій вологості відчуття холоду сильніше, тому на зігрівання піде набагато більше часу:

- вологий одяг на холоді - вірний шлях до переохолодження і застуди, тому починайте і закінчуйте тренування в приміщенні, щоб не зупинитися, не переодягатися і не розмовляти на вулиці.

- замість вовняних шкарпеток надягайте термошкарпетки, які добре виводять вологу і зберігають тепло. При дуже низьких температурах можна використовувати дві пари шкарпеток і дві пари шапок.

- при поєднанні "сонячна погода + сніг" не забувайте про окуляри. Сніг добре відбиває сонячне світло і може обпалити сітківку очей. Та й весь час мружитися при бігу - значить, даремно втрачати сили на сторонні речі.

- показник правильно підібраного одягу - якщо вам холодно тільки перші 5-10 хвилин пробіжки. Зазвичай після цього часу організм добре зігрівається. Але якщо вам стає жарко, або навпаки - ви не можете зігрітися, значить, варто переглянути свій вибір екіпіровки.