Львівський клуб програв ПАОКу у першому матчі Кубка ЄКВ

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу львівський клуб Барком-Кажани вдома програв грецькому ПАОКу.
Після програних перших двох сетів українці змогли виграти третій сет. Але вже четвертий сет був за гостями, які святкували підсумкову перемогу - 3:1.
Матч-відповідь відбудеться 19 грудня у Греції.
Кубок ЄКВ з волейболу
Чоловіки
1/16 фіналу, перший матч
11 грудня
Барком-Кажани - ПАОК 1:3 (16:25, 21:25, 25:22, 19:25)
Раніше, Прометей програв свій дебютний матч у Кубку Виклику.
Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.