Львівський клуб програв ПАОКу у першому матчі Кубка ЄКВ

Українці програли у чотирьох сетах

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу львівський клуб Барком-Кажани вдома програв грецькому ПАОКу.

Після програних перших двох сетів українці змогли виграти третій сет. Але вже четвертий сет був за гостями, які святкували підсумкову перемогу - 3:1.

Матч-відповідь відбудеться 19 грудня у Греції.

Кубок ЄКВ з волейболу

Чоловіки

1/16 фіналу, перший матч

11 грудня

Барком-Кажани - ПАОК 1:3 (16:25, 21:25, 25:22, 19:25)

Раніше, Прометей програв свій дебютний матч у Кубку Виклику.

Нагадаємо, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.