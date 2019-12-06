 Різатдінова: Крим – це Україна, так буде завжди | Гімнастика | Champion.com.ua
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Різатдінова: Крим – це Україна, так буде завжди

Сьогодні 17:45 300 0
Ганна Різатдінова прокоментувала окупацію Криму
Різатдінова: Крим – це Україна, так буде завжди
#Різатдінова

Джерело - Українська правда.

Сім’я бронзової призерки Олімпійських ігор 2016 року, уродженки Сімферополя Ганни Різатдінової боляче сприйняла окупацією Росією Кримського півострова.

Про це розповіла сама спортсменка.

 "Я дуже добре пам'ятаю цей рік. Це був рік підготовки до Олімпіади. Наш зал був в центрі Києва і ми бачили через вікна, як збирається Майдан.

Ми ще не розуміли, що відбувається. Для мене Крим - це Україна. Так буде завжди. Для нашої сім'ї це хворобливий і переломний момент.

Нам складно прийняти всю цю ситуацію. Продовжуємо сподіватися на краще", - сказала Різатдінова.

Нагадаємо, Різатдінова отримала високу державну нагороду.

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