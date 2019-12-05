Сьогодні урочисто відкрито оновлений легкоатлетичний манеж на лівому березі міста Києва.

Про це керівник федерації фехтування України Вадим Гутцайт написав у Facebook.

"Після проведеної реконструкції сучасне обладнання манежу дозволяє претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Зазвичай тут тренувались відомі спортсмени, олімпійці, члени національних збірних, а тепер до них зможуть приєднатися усі бажаючі, школярі та дорослі, які займаються фізичною культурою та аматорським спортом.

Я дуже радий тому, що спортивна інфраструктура нашого міста розвивається, щоб надати можливість кожному киянину відвідувати сучасну та зручну локацію для абсолютно безкоштовних занять спортом, а також допомогти залучити своїх дітей до здорового способу життя!", - написав Гутцайт.