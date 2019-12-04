Наприкінці матчу хорвати вирвали перемогу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у контрольному матчі з Хорватією втратила перемогу.

Українці вели у рахунку 3:2, але наприкінці матчу суперник зумів не лише відігратися, а й забити переможний гол. Матч завершився з рахунком 3:4.

Це була друга товариська зустріч між цими командами на початку грудня. У першому матчі збірна України перемогла з рахунком 3:1.

Контрольний матч

3 грудня

Україна - Хорватія 3:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Матошевич, 1:1 - 6 Єрьомін, 1:2 - 12 Єловчич, 2:2 - 27 Разуванов, 3:2 - 29 Фаренюк, 3:3 - 37 Єловчич, 3:4 - 39 Єловчич