Мотор вирвав перемогу у Нексе в 8 турі SEHA-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Запорізький Мотор на виїзді обіграв віце-чемпіоном Хорватії Нексе.
За 2 хвилини до кінця поєдинку українська команда програвала 24:25, але в кінці матчу закинула чотири м'ячі і зуміла вирвати перемогу.
Перемога дозволила українській команді наблизився до прямого виходу у чвертьфінал. Наразі Мотор із 18 очками закріпився на другій сходинці групи А.,
SEHA-Ліга з гандболу
Група А
8 тур, 03 грудня
Нексе – Мотор 25:28 (15:14)
Нагадаємо, Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів.
Раніше, Мотор зіграв внічию з Кілем.