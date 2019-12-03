Мотор вирвав перемогу у Нексе в 8 турі SEHA-Ліги

Українська команда наблизилась до чвертьфіналу

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Мотор на виїзді обіграв віце-чемпіоном Хорватії Нексе.

За 2 хвилини до кінця поєдинку українська команда програвала 24:25, але в кінці матчу закинула чотири м'ячі і зуміла вирвати перемогу.

Перемога дозволила українській команді наблизився до прямого виходу у чвертьфінал. Наразі Мотор із 18 очками закріпився на другій сходинці групи А.,

SEHA-Ліга з гандболу

Група А

8 тур, 03 грудня

Нексе – Мотор 25:28 (15:14)

Нагадаємо, Мотор переміг Порту у Лізі чемпіонів.

Раніше, Мотор зіграв внічию з Кілем.