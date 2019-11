Російський боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедова нокаутував українського бійця Романа Головінова на турнірі ADW UAE Warriors 9.

Усман Нурмагомедов, який є двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова, переміг технічним нокаутом Романа Головінова з України 29 листопада в Абу-Дабі.

Бій тривав три хвилини і 20 секунд, він був зупинений, коли Усман Нурмагомедов після серії нищівних ударів став добивати суперника.

Хабіб Нурмагомедов був присутній на поєдинку.

Відзначимо, 21-річний Усман Нурмагомедов здобув перемогу в усіх своїх восьми поєдинках в ММА, в чотирьох з них він відправляв суперника в нокаут. Головінов здобув дев'ять перемог і зазнав чотирьох поразок.

Usman Nurmagomedov (now 8-0) displays his ever-improving striking with a first round TKO over Roman Golovinov at #UAEWarriors9 pic.twitter.com/MMtk5CA035