 Барком-Кажани та МХП-Вінниця здобули перемоги. Результати перших матчів 5 туру Суперліги | Волейбол | Champion.com.ua
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Барком-Кажани та МХП-Вінниця здобули перемоги. Результати перших матчів 5 туру Суперліги

Сьогодні 20:40 141 0
Барком-Кажани втримує лідерство у чемпіонаті
Барком-Кажани та МХП-Вінниця здобули перемоги. Результати перших матчів 5 туру Суперліги
#Локомотив, #Новатор

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі 5-го спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Серце Поділля, Барком-Кажани, Житичі Житомир та МХП-Вінниця святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Чоловіки
5 тур, перші матчі, 29 листопада

Юракадемія - Серце Поділля 0:3 (21:25, 20:25, 21:25)

Буревісник - Барком-Кажани 0:3 (20:25, 23:25, 16:25)

Житичі Житомир - Новатор 3:0 (25:17, 25:11, 25:19)

МХП-Вінниця - Локомотив 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)

Завтра, 30 листопада, відбудуться другі матчі туру.

Раніше, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.

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