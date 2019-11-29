Барком-Кажани та МХП-Вінниця здобули перемоги. Результати перших матчів 5 туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі 5-го спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Серце Поділля, Барком-Кажани, Житичі Житомир та МХП-Вінниця святкували впевнені перемоги з однаковим рахунком 3:0.
Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.
Чоловіки
5 тур, перші матчі, 29 листопада
Юракадемія - Серце Поділля 0:3 (21:25, 20:25, 21:25)
Буревісник - Барком-Кажани 0:3 (20:25, 23:25, 16:25)
Житичі Житомир - Новатор 3:0 (25:17, 25:11, 25:19)
МХП-Вінниця - Локомотив 3:0 (25:23, 25:23, 26:24)
Завтра, 30 листопада, відбудуться другі матчі туру.
Раніше, Хімік поступився у дебютному матчі Ліги чемпіонів.