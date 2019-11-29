Галичанка з перемоги стартувала у Балтійській лізі

Українки перемогли з перевагою у 9 м'ячів

Джерело - Чемпіон.

Галичанка у першому матчі першого туру Балтійської ліги зустрічалася з чемпіном Литви - CASCADA-HC-Гарлява.

Українська команда святкувала перемогу - 33:24.

Перший тур відбувається з 29 листопада по 1 грудня у литовському місті Каунас. У рамках туру Галичанка має зіграти три гри. 30 листопада та 1 грудня Галичанка відповідно зіграє з Жальгірісом (Каунас, Литва) та Городнічанкою (Гродно, Білорусь).

Балтійська ліга з гандболу

Жінки

1 матч, 1 тур

29 листопада

Галичанка – CASCADA-HC-Гарлява 33:24 (16:12)

Раніше, Мотор зіграв внічию з Кілем.

Нагадаємо, Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги.