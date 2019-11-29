 Галичанка з перемоги стартувала у Балтійській лізі | Гандбол | Champion.com.ua
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Галичанка з перемоги стартувала у Балтійській лізі

Сьогодні 18:26 178 0
Українки перемогли з перевагою у 9 м'ячів
Галичанка з перемоги стартувала у Балтійській лізі
#Балтійська ліга, #Галичанка

Джерело - Чемпіон.

Галичанка у першому матчі першого туру Балтійської ліги зустрічалася з чемпіном Литви - CASCADA-HC-Гарлява.

Українська команда святкувала перемогу - 33:24.

Перший тур відбувається з 29 листопада по 1 грудня у литовському місті Каунас. У рамках туру Галичанка має зіграти три гри. 30 листопада та 1 грудня Галичанка відповідно зіграє з Жальгірісом (Каунас, Литва) та Городнічанкою (Гродно, Білорусь).

Балтійська ліга з гандболу
Жінки
1 матч, 1 тур
29 листопада

Галичанка – CASCADA-HC-Гарлява 33:24 (16:12)

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