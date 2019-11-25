Чи можна бігати і займатися спортом при застуді?

Чи йти на пробіжку, якщо відчуваєте, що починаєте хворіти? Або краще залишитися вдома під ковдрою?

На це питання відповіли експерти журналу Runner's World.

Уявіть, що в офісі знову все по черзі хворіють, і ви відчуваєте, що підлий вірус поступово підкрадається і до вас.

Природно, перше питання бігуна: чи можу я продовжувати тренуватися під час хвороби? Особливо якщо ви активно готуєтеся до забігу і зовсім не хочете відхилятися від плану через нежиті та кашлю. Адже свіже повітря - це добре для організму, правда ж?

Насправді, все залежить від того, який у вас тип застуди, і як ви себе почуваєте.

Що відбувається під час хвороби

Для застуди (вона ж ГРВІ - гостра респіраторна вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів) характерні такі симптоми як нежить, запалення горла і кашель.

"Ці прояви означають, що імунна система активована", - пояснює Корделія Картер, доктор Центру Жіночої Спортивної Медицини Нью-Йоркського Університету (NYU), - "Така активація направляє імунні клітини до джерела інфекції, залучаючи інші клітини і білки до допомоги в боротьбі з нею, а також для того, щоб запобігти повторному зараженню цим же вірусом ".

Іншими словами, ваше тіло використовує енергію для підтримки імунної системи, яка бореться з застудою. Кількість енергії, необхідної організму, щоб впоратися з інфекцією, залежить від того, з яким саме типом інфекції ви боретеся, і від того, наскільки інтенсивне захворювання в даний момент.

"Якщо ви захворіли, і ваше тіло просить відпочити, то, швидше за все, йому це дійсно потрібно", - підказує доктор Картер.

Як біг може вплинути на самопочуття при застуді

Однак багато бігунів упевнені, що пробіжки під час легкої застуди допомагають їм відчути себе краще, хоча б тимчасово. Вважається, біг дійсно може допомогти впоратися з деякими симптомами застуди, оскільки фізичні навантаження призводять до вироблення адреналіну, який є натуральним протизапальним засобом. Але досліджень, що підтверджують це, поки немає.

"Біг може зняти тиск з закладеного носа, прочистити носові пазухи", - говорить доктор Картер. Але це повинна бути легка пробіжка підтюпцем на коротку дистанцію. "У більшості випадків ви можете бігати з застудою, проте має сенс зменшити ваше стандартне навантаження, тривалість, частоту і інтенсивність тренувань", - застерігає доктор Картер.

Важливий момент: якщо у вас вже є схильність до захворювань верхніх дихальних шляхів, астма, то біг може тільки погіршити ситуацію. Тому краще замінити його іншими фізичними активностями більш низької інтенсивності. Наприклад, спробуйте йогу або швидку прогулянку.

Як тільки ви відчуваєте слабкість, запаморочення або задишку - це знак того, що варто припинити пробіжку або іншу фізичну активність.

"Якщо ви не можете відновити втрату рідини або енергії, витрачених під час вправ, то це теж вагома причина пропустити тренування", - доповнює доктор Картер.

Такі симптоми як висока температура, постійний кашель, біль у м'язах, втрата апетиту, розлад шлунково-кишкового тракту не характерні для звичайної застуди. Не варто їх ігнорувати тільки для того, щоб додати кілька кілометрів до тренувального плану. В такому випадку краще пропустити тренування (або кілька) і дати організму відпочити.

Тренуватися чи ні: "правило шиї"

Можна тренуватися (з урахуванням ваших індивідуальних особливостей і самопочуття): з симптомами, які належать до органів вище шиї - нежить, закладеність носа та ін. Але необхідно знизити інтенсивність.

Не варто тренуватися: з усіма симптомами, які знаходяться в шийному відділі і нижче - запалене горло, кашель, тиск у грудях, бронхіальні запалення, болю в тілі, розлад шлунку або запалені гланди. У таких випадках рекомендують відпочинок і тимчасову відмову від бігу.

Доктор Картер рекомендує переглянути ваші цілі і зіставити ризики від тренувань під час хвороби з користю, яку вони можуть принести. Відпочинок дозволить організму сфокусуватися на боротьбі з інфекцією, а не витрачати енергію на навантаження і відновлення після них.

Обирайте шлях, який приведе вас до швидшого одужання, навіть якщо це означає провести весь день (або навіть не один) на дивані.