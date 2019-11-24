Визначено найкращих легкоатлетів року

Американська бігунка Далайла Мухаммад і кенійський марафонець Еліуд Кіпчоґе визнані найкращими легкоатлетами року за версією World Athletics (раніше IAAF).

Про це повідомляє прес-служба федерації.

Американка стала дворазовою чемпіонкою світу в Досі, а також встановила світовий рекорд з бігу на 400 м з бар'єрами.

В свою чергу Кіпчоґе став першим атлетом, якому вдалося пробігти марафонську дистанцію менш ніж за 2 години. Його час - 1:59.40,2. Відзначимо, що рекорд не був зафіксований через те, що забіг проходив не під егідою World Athletics.

Нагадаємо, Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні.