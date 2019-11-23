 Українка Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу

Сьогодні 22:11 332 0
У 2019-у Магучіх виграла срібло в стрибках у висоту на чемпіонаті світу
Магучіх - найкраща молода легкоатлетка світу
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації Зірка, що сходить серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року.

У  2019-му Ярослава Магучіх виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу, побивши світовий юніорський рекорд (2,04 м), а також стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

За підсумками року Магучіх перемогла в номінації Зірка, що сходить серед європейських легкоатлеток і виграла нагороду Петра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОК.

Нагадаємо, Магучіх починає ретельно готуватися до Олімпіади.

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