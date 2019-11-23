Джерело - Чемпіон.
Зірковий український гімнаст Олег Верняєв завоював бронзу на етапі Кубка світу в Котбусі, Німеччина.
Про це повідомляє НОК України.
Сьогодні, 23 листопада, відбувся перший день фіналів на етапі Кубка світу.
У вправах на кільцях Ігор Радівілов посів сьоме місце, Ангеліна Радівілова стала восьмою в опорному стрибку, а Діана Варінская залишилася за крок від медалі, показавши четвертий результат на різновисоких брусах.
Поки єдину медаль збірній приніс Олег Верняєв. На коні українець набрав 14,866 бала.
Завтра відбудуться ще 5 фіналів, у яких українці поборються за медалі.
Нагадаємо, Верняєв здобув дві золоті медалі на турнірі у Швейцарії.