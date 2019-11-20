Мотор зіграв внічию із Кілем у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Мотор у 9 турі Ліги чемпіонів зустрічався із німецьким Кілем.
Запорізькі ганболісти на останніх хвилинах змогли вирвати нічию.
Наступний матч Мотор зіграє 27 листопада проти португальського Порту.
Ліга Чемпіонів.
Груповий етап
9 тур, 20 листопада
Кіль – Мотор 32:32 (16:17)
Мотор: Пухівський (10), Козакевич (5), Сорока (4), Бабічев (3), Денисов (3), Дорощук (3), Жуков (2), Малашінскас (2)
Раніше, Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги.
Нагадаємо, Мотор звільнив головного тренера після прикрої поразки у Лізі чемпіонів.