Збірна України перемогла Росію і потрапила до п’ятірки найкращих на Кубку світу

Белінська здобула перемогу у всіх сутичках

У протистоянні за п'яте місце на Кубку світу зі спортивної боротьби українки здолали збірну Росії.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

У боротьбі за п’яте місце Кубка світу з жіночої боротьби, між збірними України і Росії, українським дівчатам вдалося одержати одразу п’ять виграшів. Перемогу здобули Марія та Соломія Винник, Олена Кремзер, Тетяна Ріжко та Алла Белінська. Найкращу боротьбу в Японії продемонструвала Алла Белінська - вона здобула перемогу у всіх сутичках, переконливо виграла в японки, китаянки та росіянки.

Жіноча боротьба. Кубок світу. Наріта

Зустріч за п'яте місце

Росія - Україна - 5-5 (5:6)

Технічні бали - 19:25

До 50 кг. Дарина Лексіна - Марія Винник - 7:8.

До 53 кг. Мілана Дадашева - Соломія Винник - 14:16.

До 55 кг. Ольга Хорошавцева - Анастасія Кравченко - 13: 2.

До 57 кг. Марина Симонян - Олена Кремзер. Перемога українки на туше.

До 59 кг. Любов Овчарова - Софія Боднар - 6: 1.

До 62 кг. Уляна Тукуренова - Тетяна Рижко. Перемогу присуджено українці в зв'язку з травмою росіянки.

До 65 кг. Наталія Федосєєва - Оксана Чудик - 5: 3.

До 68 кг. Анастасія Братчикова - Аліна Рудницька-Левицька - 4: 1.

До 72 кг. Євгенія Захарченко - Алла Белінська. Перемога українки на туші.

До 76 кг. Катерина Букіна - Романа Вовчак - 10:0

У фіналі Кубка світу з жіночої боротьби перемогла збірна Японії.

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Нагадаємо, Терлюга перемогла на турнірі Karate 1 у Москві.