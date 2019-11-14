У Москві заарештували бійця UFC, який виступав за харківський клуб Оплот

У Москві за підозрою у викраденні людини заарештовано російського бійця змішаних єдиноборств Дмитра Сосновського, який виступав за харківський клуб Оплот.

Про це повідомляє Xsport.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту Дмитру Сосновському, який проходить у справі, порушеній про викрадення людини групою осіб. Бійця разом з ще п'ятьма підозрюваними взяли під варту на п'ять місяців. Їх звинувачують в тому, що вони вимагали близько 300 тис. рублів у підприємця.

До 2014 року Сосновський жив в Харкові та тренувався в скандальному бійцівському клубі Оплот, яким керував проросійський сепаратист Євген Жилін. Представники клубу та однойменної громадської організації брали участь у протистоянні з євромайданівцями, а після появи однойменного воєнізованого угрупування їх визнали незаконним збройним формуванням.

Раніше, бійця ММА затримали за викрадення автомобіля.