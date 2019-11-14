У Москві заарештували бійця UFC, який виступав за харківський клуб Оплот

Джерело - xsport.ua.
У Москві за підозрою у викраденні людини заарештовано російського бійця змішаних єдиноборств Дмитра Сосновського, який виступав за харківський клуб Оплот.
Про це повідомляє Xsport.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту Дмитру Сосновському, який проходить у справі, порушеній про викрадення людини групою осіб. Бійця разом з ще п'ятьма підозрюваними взяли під варту на п'ять місяців. Їх звинувачують в тому, що вони вимагали близько 300 тис. рублів у підприємця.
До 2014 року Сосновський жив в Харкові та тренувався в скандальному бійцівському клубі Оплот, яким керував проросійський сепаратист Євген Жилін. Представники клубу та однойменної громадської організації брали участь у протистоянні з євромайданівцями, а після появи однойменного воєнізованого угрупування їх визнали незаконним збройним формуванням.
Раніше, бійця ММА затримали за викрадення автомобіля.