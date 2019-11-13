Помер восьмиразовий призер Тур де Франс

Пулідор до кінця свого життя брав участь в церемоніях нагородження на Тур де Франс

Джерело - Чемпіон.

Французький велогонщик, восьмиразовий призер загального заліку багатоденки Тур де Франс Раймон Пулідор помер на 84-му році життя.

Про це повідомляє BBC.

Раймон Пулідор п'ять разів ставав третім на Тур де Франс і тричі завершував змагання на другій позиції. Йому так і не скорилася жовта майка.

У 1964-му році француз виграв Вуельту Іспанії, а в 1961-му році гонку Мілан - Сан-Ремо.

Пулідор до кінця свого життя брав участь в церемоніях нагородження на Тур де Франс в тому числі і в поточному році. У Франції він нагороджений орденом Почесного легіону.