Помер восьмиразовий призер Тур де Франс

Джерело - Чемпіон.
Французький велогонщик, восьмиразовий призер загального заліку багатоденки Тур де Франс Раймон Пулідор помер на 84-му році життя.
Про це повідомляє BBC.
Раймон Пулідор п'ять разів ставав третім на Тур де Франс і тричі завершував змагання на другій позиції. Йому так і не скорилася жовта майка.
У 1964-му році француз виграв Вуельту Іспанії, а в 1961-му році гонку Мілан - Сан-Ремо.
Пулідор до кінця свого життя брав участь в церемоніях нагородження на Тур де Франс в тому числі і в поточному році. У Франції він нагороджений орденом Почесного легіону.