Мотор втратив перемогу над Монпельє у Лізі чемпіонів

5 м'ячів переваги запоріжці не втримали

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу запорізький Мотор програв французькому Монпельє.

Ведучи в рахунку плюс 5 після першого тайму, Мотор програв в черговий раз в Лізі чемпіонів. Вирішальний гол французька команда провела за пару секунд до кінця гри.

Запорізька команда замикає турнірну таблицю групи B, набравши лише 1 очко.

Ліга чемпіонів 2019/20 з гандболу

Група В

7-й тур, 10 листопада

Мотор – Монпельє 25:26 (17:12)