Мотор втратив перемогу над Монпельє у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу запорізький Мотор програв французькому Монпельє.
Ведучи в рахунку плюс 5 після першого тайму, Мотор програв в черговий раз в Лізі чемпіонів. Вирішальний гол французька команда провела за пару секунд до кінця гри.
Запорізька команда замикає турнірну таблицю групи B, набравши лише 1 очко.
Ліга чемпіонів 2019/20 з гандболу
Група В
7-й тур, 10 листопада
Мотор – Монпельє 25:26 (17:12)
Нагадаємо, Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів.
Раніше, Мотор мінімально поступився Вардару.