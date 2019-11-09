Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC

На поєдинку був присутній і Хабіб

Двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова Абубакар невдало дебютував в UFC.

У своєму першому бою росіянин поступився німцеві Давиду Заваде на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок, що проходив в напівсередній вазі, тривав лише дві хвилини 50 секунд.

У першому раунді поєдинку Завада застосував задушливий прийом, захопивши ногами шию суперника. Абубакару довелося здатися.

За поєдинком спостерігав чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який виступав в ролі секунданта брата.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.