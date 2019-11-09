Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC

Джерело - iSport.ua.
Двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова Абубакар невдало дебютував в UFC.
У своєму першому бою росіянин поступився німцеві Давиду Заваде на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.
Поєдинок, що проходив в напівсередній вазі, тривав лише дві хвилини 50 секунд.
У першому раунді поєдинку Завада застосував задушливий прийом, захопивши ногами шию суперника. Абубакару довелося здатися.
За поєдинком спостерігав чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який виступав в ролі секунданта брата.
Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.
Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.