 Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC | ММА | Champion.com.ua
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Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC

Сьогодні 22:16 166 0
На поєдинку був присутній і Хабіб
Брат Нурмагомедова програв дебютний бій у UFC
#Нурмагомедов, #UFC

Джерело - iSport.ua.

Двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова Абубакар невдало дебютував в UFC.

У своєму першому бою росіянин поступився німцеві Давиду Заваде на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок, що проходив в напівсередній вазі, тривав лише дві хвилини 50 секунд.

У першому раунді поєдинку Завада застосував задушливий прийом, захопивши ногами шию суперника. Абубакару довелося здатися.

За поєдинком спостерігав чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов, який виступав в ролі секунданта брата.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

Також, Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році.

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