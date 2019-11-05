 Найсильніший тато у світі - Дік Хойт. Історія яка вас вразить | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Один з найкращих боксерів України працює в США далекобійником
Вчора 09:00 17285
Хто найкращий футболіст в історії України
Сьогодні 14:26 857 3
Динамо Загреб - Шахтар: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:58 523
Челсі зіграє з Аяксом, Ліон прийме Бенфіку. Матчі 4 туру Ліги чемпіонів 5 листопада
Сьогодні 11:12 385
Ребров: У Динамо зруйнували мою структуру
Вчора 19:34 1424
Галатасарай хоче позбутися екс-гравця Динамо
Вчора 18:00 2925
Прославлений український боксер підтвердив нову професію
Вчора 17:42 2903
Магучіх претендує на звання найкращої молодої легкоатлетки світу
Вчора 17:31 986
Лестер хоче підписати екс-гравця Зорі
Вчора 16:45 1353
Розгром у Кременчуці, сенсаційна перемога Білого Барса і поразка Крижаних Вовків. Огляд 14-го туру УХЛ
Вчора 14:30 720
Блоги
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря
Родрігес накричав на Михайличенка - емоції з лави запасних Динамо у матчі проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 08:59 6455
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+
Півзахисник Евертона отримав страшну травму у матчі проти Тоттенгема. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
03.11.2019 21:49 2122
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка
Динамо - Львів: фантастична передгольова передача Де Пени і перший в сезоні гол Шапаренка Valeriy Ruchka
03.11.2019 18:05 914
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ
Минай - нова сенсація в українському футболі з харизмою Кобіна та Кополовця - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
03.11.2019 12:27 690
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту
Сауль Альварес - Сергій Ковальов: відео важкого нокауту Valeriy Ruchka
03.11.2019 08:54 3247
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:39 Теніс Світоліна заробила рекордні призові за сезон 375
18:33 Блог Я хвилююсь за Шахтар 136
18:23 Футбол Гроссо став новим тренером Брешії 269
18:01 Футбол Матч Інгульця із Металістом 1925 завершився бійкою 1214
17:44 Футбол Родрігес вибачився перед тренером за поведінку у матчі із Шахтарем – Циганик 618
17:37 RunNews Найсильніший тато у світі - Дік Хойт. Історія яка вас вразить 268
17:27 Футбол Шахтар цікавиться гравцем Греміо 205
17:04 Футбол Шевченко довикликав півзахисника Зорі у збірну України 896
16:46 Футбол Шабанов вказав на відмінність Михайличенка від Хацкевича 297
16:32 Навколо спорту Шахраї намагалися виманити кошти у легендарної української спортсменки 492
16:15 Футбол Баварія хоче запросити Тухеля 578
15:55 Бокс Ковальова відсторонили від боксу на два місяці 713 1
15:40 Футбол Ребров: Шевченко має довести справу зі збірною України до кінця 694
15:25 Футбол Колишній гравець Динамо відкрив ферму у рідному місті 1884
15:10 Футбол ПСЖ готовий запропонувати Мбаппе контракт з тієї ж зарплатою, що і у Неймара 351
14:55 Хокей. УХЛ Крижані Вовки відзаявили трьох хокеїстів 129
14:40 Теніс Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця 408
14:26 Блог Хто найкращий футболіст в історії України 857 3
14:25 Футбол Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони 637
14:10 Футбол Збірна Естонії оголосила склад на матч з Україною 309
13:52 Бокс Стало відомо про ще одне унікальне досягнення Ломаченка 829
13:34 Футбол Коноплянка - Костишину: На цьому життя не закінчується 1154
13:16 Єдиноборства Українка очолює рейтинг найкращих каратисток світу 454
12:58 Футбол Команда Ярмоленка може втратити головного тренера 574
12:42 Хокей Затверджено остаточний склад збірної України на турнір в Естонії 255

Найсильніший тато у світі - Дік Хойт. Історія яка вас вразить

Сьогодні 17:37 268 0
Найсильніший тато у світі - Дік Хойт. Історія яка вас вразить

85 разів він брав участь в 42-кілометрових марафонах, штовхаючи перед собою візок зі своїм сином інвалідом Ріком. 8 разів, крім марафону, він ще плив 3,8 км., буксируючи за собою шлюпку з сином, а потім віз його на велосипеді 180 км, і все це за 1 день!

Дік також возив його на бігових лижах, тягнучи на спині, лазив з ним по горах, а одного разу прокатав на велосипеді через всі США. А що Рік зробив для свого батька? Не так багато, крім того, що врятував його життя.

Ця історія почалася в місті Вінчестер, штат Массачусетс, 48 років тому, коли Рік був придушений пуповиною під час пологів, що призвело до пошкодження головного мозку і паралічу кінцівок. "Він буде овочем до кінця свого життя", - цей вирок оголосили лікарі Діку і його дружині Джуді, коли Ріку було 9 місяців. "Віддайте його в притулок".

Але Хойти не повірили в це. Вони звернули увагу на те, як очі Ріка стежили за ними. Коли Ріку було 11 років, вони відвезли його на інженерний факультет в Університеті Тафтс, щоб дізнатися, чи існує що-небудь, що могло б допомогти хлопчикові спілкуватися. "Ні", - було сказано Діку. "У його мозку нічого не відбувається". "Розкажіть йому жарт", - заперечив Дік. Вони розповіли. Рік засміявся. Виявляється, в його мозку відбувалося багато чого.

Оснащений комп'ютером, який дозволяв йому контролювати курсор киснем перемикача головою, Рік нарешті отримав можливість спілкуватися. Коли після закінчення школи однокласник Ріка був паралізований після автомобільної аварії, і школа організувала благодійний забіг для нього, Рік попросив: "Тато, я теж хочу зробити це". Ну так, звичайно! Як Дік, який сам себе називає "відгодованим на забій кабан", який ніколи не пробігав більше милі за раз, буде штовхати свого сина 5 миль?

Проте він спробував. "Це я тоді став інвалідом", - каже Дік. "Все боліло протягом двох тижнів". У той день змінилося життя Ріка. "Тато", - надрукував він, - "Коли ми бігли, я більше не відчував себе безпорадним!"

Але життя Діка теж змінилося. Він став одержимий тим, щоб давати Ріку це відчуття так часто, як він міг. Він натренував себе до такої сильної форми, що він і Рік були готові спробувати подолати Бостонський марафон в 1979 році.

"Ні за що", було сказано Діку офіційними організаторами гонки. Хойти були не зовсім "одним бігуном", і вони конкурували в інвалідному кріслі. Протягом декількох років Дік і Рік просто приєднувалася до загального потоку учасників і бігли з ними. Пізніше вони знайшли спосіб потрапити в забіг офіційно: в 1983 році вони пробігли марафон настільки швидко, що вони пройшли кваліфікаційний час для Бостона на наступний рік.

Потім хтось сказав: "Ей, Дік, чому б не спробувати тріатлон?"

Як хлопець, який ніколи не вмів плавати і не катався на велосипеді з шести років, збирається тягти свою 50-кілограмову дитину через тріатлон? Проте, Дік спробував.

Зараз вони пробігли 234 тріатлонa, в тому числі 6 виснажливих 15-годинних "Айронмен" на Гаваях. 

У 2005 році у віці 65 і 43 Дік і Рік завершили свій 24-ий Бостонський марафон на 5083-му місці з більш ніж 20 000 бігунів. Їх найкращий час? 2 години 40 хвилин в 1992 році - всього на 35 хвилин менше рекорду, встановленого хлопцем, який не штовхав іншу людину в інвалідному візку перед собою.

"Безперечно", - пише Рік, - "Мій батько є батьком століття". І Дік виніс дещо ще з усього цього. 7 років тому у нього був серцевий напад під час гонки. Лікарі виявили, що одна з його артерій була закупорена на 95%. "Якби Ви не були в такій чудовій формі", - сказав йому один лікар, - "Ви певно би померли ще років 15 тому". Так Дік і Рік врятували один одному життя.

У 2014-му 74-річний Дік і Рік, якому було вже 52 закінчили свою заключну гонку - Бостонський марафон.

Особисті рекорди команди Хойт:

5 км - 17.40

10 км (шосе) - 35.48

15 км - 56.21

Напівмарафон - 1:21.12

Марафон: 2:40.47

Коментарі ()