Мотор поступився Кілю у Лізі чемпіонів

Мотор не зміг обіграти лідера групи у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, Мотор у 6-му турі Ліги чемпіонів приймав німецький Кіль.

Мотор зміг нав’язати боротьбу лідеру групи, однак не врятуватися від поразки.

Ліга чемпіонів

6 тур, 03 листопада

Мотор – Кіль 27:30 (13:15)

Турнірна таблиця:

1. Кіль - 11 очок (192:161) - 4 матчі

2. Віве Кельце - 7 (185:178) - 6

3. Монпельє - 7 (163:159) - 6

4. Веспрем - 6 (199:180) - 6

5. Порту - 6 (173:183) – 6

6. Вардар - 6 (146:158) – 6

7. Брест - 2 (133:147) – 6

8. Мотор - 1 (177:202) - 6

Перше місце групи виходить в 1/4 фіналу, 2-6 місця - в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів.

Раніше, Мотор мінімально поступився Вардару.