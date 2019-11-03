Мотор поступився Кілю у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 листопада, Мотор у 6-му турі Ліги чемпіонів приймав німецький Кіль.
Мотор зміг нав’язати боротьбу лідеру групи, однак не врятуватися від поразки.
Ліга чемпіонів
6 тур, 03 листопада
Мотор – Кіль 27:30 (13:15)
Турнірна таблиця:
1. Кіль - 11 очок (192:161) - 4 матчі
2. Віве Кельце - 7 (185:178) - 6
3. Монпельє - 7 (163:159) - 6
4. Веспрем - 6 (199:180) - 6
5. Порту - 6 (173:183) – 6
6. Вардар - 6 (146:158) – 6
7. Брест - 2 (133:147) – 6
8. Мотор - 1 (177:202) - 6
Перше місце групи виходить в 1/4 фіналу, 2-6 місця - в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів.
Раніше, Мотор мінімально поступився Вардару.