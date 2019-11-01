У Харкові вперше відбудеться турнір WWFC 16

Попри дощову осінь, 2-го листопада в Харкові буде по-справжньому спекотно. Саме в цей день в спортивному комплексі Локомотив відбудеться серія боїв WWFC 16. Перша столиця вперше прийме турнір ММА такого рівня і фанатам змішаних єдиноборств варто поспішити, поки квитки ще в наявності.

На відміну від попередньої серії боїв, яка відбулася 21 вересня в Києві, в цей раз не буде так багато титульних поєдинків. У столичному Палаці спорту вболівальники тоді побачили цілих чотири сутички за чемпіонські пояси. Але і в цей раз ми дізнаємося ім'я нового чемпіона (у ваговій категорії до 61 кг). За це вакантне звання змагатимуться Олександр Плетенко і Уілсон Джуніор.

Бразилець досить непростий суперник, йде на серії з п'яти перемог, всього на його рахунку 15 поєдинків, 11 з яких він виграв (6 нокаутами, 2 прийомами і 3 за очками). Програвав він тричі (1 прийомом і 2 за очками), також 1 бій звів внічию. У Плетенко 5 поразок (1 нокаутом, 2 прийомами і 2 за очками) і 14 перемог (2 нокаутом, 5 прийомами і 7 за очками).

Олександр відмінно працює в партері, що не дивно, враховуючи його навички в бойовому самбо. У цьому він перевершує свого суперника, з чим згодні аналітики Parimatch, які дають українці 83% на перемогу.

Крім головного бою уболівальників очікує безліч і інших поєдинків, кожен з яких окреме яскраве шоу. Відзначимо ще раз, що такі заходи в Харкові раніше не проходили і напевно WWFC припаде до смаку місцевій публіці.