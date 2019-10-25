Збірна України програла чемпіону Африки

Чоловіча збірна України програла у 5 м'ячів

Джерело - ФГУ.

Збірні Тунісу та України з гандболу провели перший з двох запланований товариських матчів у туніському Хаммаметі.

Про це повідомляє ФГУ.

Головний тренер нашої команди Сергій Бебешко, як і планувалось, задіяв у грі велику кількість гравців. Брак зіграності давався взнаки, передусім у нападі. Пропустивши порівняно небагато, українці забили ще менше і зрештою поступились: 9:12 після першого тайму та 20:25 за підсумком всієї гри. На нашу команду очікує відновлення та розбір гри, а 26-го жовтня Туніс та Україна зіграють знову.

Нагадуємо, що Туніс є чинним чемпіоном Африки, а на чемпіонаті світу-2019 ця команда посіла 12 місце.

Контрольний матч

Хаммамет (Туніс)

24 жовтня

Туніс – Україна 25:20 (12:9)

Раніше, збірна України програла Польщі у 2 турі відбору до чемпіонату Європи-2020.