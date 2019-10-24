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Київ відвідав Конор Мак-Грегор. Як це було

Сьогодні 10:53 749 0
Легендарний спорсмен у Києві розповів про свої успіхи в бізнесі та планах на наступний бій
Київ відвідав Конор Мак-Грегор. Як це було

Джерело - Parimatch.

22 жовтня, у Champion Hall КВЦ "Парковий" пройшла прес-конференція з Конором Макгрегором.

Легендарний боєць UFC вперше відвідав Україну за ексклюзивним запрошенням бренду Parimatch, чиїм офіційним амбасадором він є з лютого цього року. Конор Макрегор вже давно зарекомендував себе як неординарну особистість. Починав він як скромний сантехнік із глибинки, але своєю працею та завзятістю показав, що можна стати ким завгодно. Зараз він відомий не тільки як спортсмен, але й як бізнесмен, всесвітньо відомий лідер думок. Не в останню чергу саме завдяки своїй харизмі йому вдається бути таким успішним.

Всю міць чарівності та красномовства ірландця столичні журналісти відчули на собі, коли розпитували Конора про його враження від візиту в Україну, планах на наступний бій, бізнесі поза ММА - зокрема, про популярність віскі Proper 12, а також про деталі співпраці з Parimatch як офіційного амбасадора.

"Я дуже радий візитиу до України. Перше, що я помітив - велика кількість бордів в аеропорту і по місту зі мною. Це дійсно приємно і мотивує. Я вибрав Parimatch, тому що вони амбітні і круті, а вони вибрали мене! Український спорт, зокрема бокс - це світовий феномен. Ломаченко, Усик та інші - справжні зірки і професіонали" - прокоментував зустріч Конор Макгрегор.

"Конор Макгрегор вже майже рік є ключовим обличчям бренду Parimatch. Крім того, він яскравий спортсмен з величезною базою шанувальників по всьому світу. Привезти йогом в Україну, представити громадськості та фанатам було нашою давньою метою. Як один із головних меценатів спорту №1 в Україні, Parimatch прагне надихати ентузіастів і любителів спорту, і зустріч з легендою UFC і нашим амбасадором прекрасно вписується в цю стратегію", — підкреслив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Довідка:

ТМ Parimatch була заснована в Києві у 1994 році. За час своєї успішної діяльності компанія активно займалася підтримкою українського спорту, надаючи організаційну допомогу масовим спортивним заходам, а також сприяючи кар’єрі талановитих українських спортсменів. У 2009 році у зв’язку із забороною букмекерської діяльності, ТМ Parimatch була змушена завершити свою бізнес-діяльність в Україні. Водночас компанія не припинила підтримку та розвиток українського спорту. На сьогодні бренд Parimatch — меценат спорту №1 в Україні. Торгова марка займається соціальними спортивними проектами, формуванням культури спортивного вболівання, а також веде активну законодавчу роботу щодо легалізації букмекерської діяльності в Україні.

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