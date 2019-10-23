Екс-міністра спорту України обрано до WADA

Колишнього Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова обрано до Всесвітнього антидопінгового агенства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Павло Булгак.

"Друзі, це неймовірна перемога України! Вперше в історії представника нашої держави обрано до Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA). Це найпотужніша організація в світі, яка бореться за чистоту та чесність у спорті. Ігор Жданов, щиро вітаю та бажаю успіхів у новій тепер уже глобальній місії!",- написав Булгак.