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Визначився володар Кубка України з бейсболу

Сьогодні 23:25 98 0
Біотехком-КНТУ переміг у дербі
Визначився володар Кубка України з бейсболу
#КУ, #бейсбол

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Сьогодні, 19 жовтня у Кропивницькому відбувся третій матч фінальної серії Кубка України з бейсболу.

У фіналі зустрічалися дві команди з Кропивницького, які на шляху до фіналу перемогли своїх суперників з інших міст України.

У кропивницькому дербі сильнішою була команда Біотехком-КНТУ, яка продовжує домінувати в українському бейсболі.

Зазначимо, що минулого тижня були зіграні два перші матчі фінальної серії. У них переміг Біотехком-КНТУ - 5:2, 13:0. То ж в серії до трьох перемог тріумфував Біотехком-КНТУ. 

Кубок України з бейсболу
Третій матч, 19 жовтня

Біотехком-КНТУ - Біотехком-СДЮШОР-2 9:3

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