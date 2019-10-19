Визначився володар Кубка України з бейсболу

Біотехком-КНТУ переміг у дербі

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.

Сьогодні, 19 жовтня у Кропивницькому відбувся третій матч фінальної серії Кубка України з бейсболу.

У фіналі зустрічалися дві команди з Кропивницького, які на шляху до фіналу перемогли своїх суперників з інших міст України.

У кропивницькому дербі сильнішою була команда Біотехком-КНТУ, яка продовжує домінувати в українському бейсболі.

Зазначимо, що минулого тижня були зіграні два перші матчі фінальної серії. У них переміг Біотехком-КНТУ - 5:2, 13:0. То ж в серії до трьох перемог тріумфував Біотехком-КНТУ.

Кубок України з бейсболу

Третій матч, 19 жовтня

Біотехком-КНТУ - Біотехком-СДЮШОР-2 9:3