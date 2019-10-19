Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Запорізький Мотор зіграв внічию з Порту у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.
Обидва тайми завершилися з рівним рахунком - 15:15 і 20:20.
Ліга чемпіонів
5 тур, 19 жовтня
Порту - Мотор 35:35 (15:15)
Турнірна таблиця:
1. Кіль - 7 очок (129:104) - 4 матчі
2. Монпельє - 6 (110:103) - 4
3. Вардар - 6 (116:119) - 4
4. Веспрем - 4 (127:116) - 4
5. Порту - 5 (140:160) - 5
6. Віве Кельце - 3 (120:118) - 4
7. Брест - 2 (106:116) - 4
8. Мотор - 1 (140:172) - 5
Перше місце групи виходить в 1/4 фіналу, 2-6 місця - в 1/8 фіналу.
Раніше, Мотор мінімально поступився Вардару.