Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів

Українці зіграли на рівних з Порту

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Мотор зіграв внічию з Порту у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Обидва тайми завершилися з рівним рахунком - 15:15 і 20:20.

Ліга чемпіонів

5 тур, 19 жовтня

Порту - Мотор 35:35 (15:15)

Турнірна таблиця:

1. Кіль - 7 очок (129:104) - 4 матчі

2. Монпельє - 6 (110:103) - 4

3. Вардар - 6 (116:119) - 4

4. Веспрем - 4 (127:116) - 4

5. Порту - 5 (140:160) - 5

6. Віве Кельце - 3 (120:118) - 4

7. Брест - 2 (106:116) - 4

8. Мотор - 1 (140:172) - 5

Перше місце групи виходить в 1/4 фіналу, 2-6 місця - в 1/8 фіналу.

Раніше, Мотор мінімально поступився Вардару.