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Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:09 144 0
Відіграли гандикап 0:3
Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів
#Хімік, #Младость

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, в Южному відбувся матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів серед жіночих команд Хімік - Младость.

Хімік зміг відіграти поразку 063. що зазнав у першому матчі. У золотому сеті українська команда святкувала перемогу.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Хімік зіграє з чеською командою Оломоуц. Перша гра пройде на майданчику суперниць 22 жовтня, а матч-відповідь в Южному 29 або 30 жовтня.   

Ліга чемпіонів по волейболу. Жінки
Другий кваліфікаційний раунд.
Повторний матч. Южний. 15 жовтня

Хімік (Южний, Україна) - Младость (Загреб, Хорватія) 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

Перший матч - 0:3

Золотий сет - 15:8.

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