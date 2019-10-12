Кенієць показав результат 1:59:40

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, у Відні кенійський марафонець Еліуд Кіпчоґе вдруге виконав спробу вибігти з 2 годин на дистанції 42,2 км.

Кіпчоґе вклався у дві години, фінішувавши з результатом 1:59:40. Це найкращий результат в історії, проте цей рекорд не буде визнаний офіційним, оскільки біг він без суперників і з підтримкою 41 пейсмейкера.

Попереду бігунів їхав автомобіль, який рухався на швидкості, необхідній для нового рекорду, і лазером проектував перед групою лінію, яку потрібно тримати, щоб цей забіг увійшов в історію.

Офіційний світовий рекорд також належить Кіпчоге і був встановлений на Берлінескому марафоні 16 вересня 2018 року. Кенієць пробіг 42 кілометри 195 метрів за 2:01.39.