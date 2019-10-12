Мій профіль
Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій
Сьогодні 10:00 764
Усик - Візерспун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:36 1428
Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні
Сьогодні 11:24 462
Україна – Литва 2:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:03 1396
Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:51 1763
Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020
Вчора 23:35 2049
Україна - Литва 2:0. Як це було
Вчора 23:34 17269
Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині
Вчора 20:01 1445
Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA
Вчора 18:50 1736
Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч
Вчора 15:25 556
Навколо спорту
Блоги
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці Valeriy Ruchka
08.10.2019 13:20 1049
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:59 1640 2
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 794
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1307
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 624 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:56 Бокс Усик: З Руїсом хотів би битися заради поясів, а з Джошуа - заради грошей 127
13:40 Футбол Урбонас: Результат гри вирішила індивідуальна майстерність українців 199
13:36 Пряма трансляція Усик - Візерспун: онлайн-трансляція. LIVE 1428
13:26 Футбол Клуб УПЛ може припинити своє існування до зими 892
13:22 Блог До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio 392
13:10 Бокс Усик: Хочу завоювати всі титули і завершити кар'єру 306
12:55 Футбол Шевченко: Збірна Португалії зовсім іншого класу, ніж Литва 283
12:41 Бокс Усик - Візерспун: прогноз букмекерів 3260
12:39 Футбол Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ, Грімм теж може піти 169
12:25 Бокс Усик: Ломаченко кожен день у моєму таборі, ми на зв'язку 186
12:19 Блог На що здатна ця збірна України - ТаТоТаке 175
12:10 Футбол Сантуш: Після другого гола Люксембургу футболісти почали думати про матч з Україною 200
11:55 Футбол Воробей: Збірній України не вистачає одного очка для виходу з групи, боротьба триває 596
11:40 Футбол Маліновський: Перший гол присвячую моїй майбутній доньці 326
11:24 Легка атлетика Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні 462
11:10 Футбол Раніше гравці збірної України отримували бонуси за перемоги, зараз - за виконання всього завдання 337
10:54 Футбол Караваєв: Тренери і президент Динамо – максималісти 323
10:40 Футбол Ісландія – Франція 0:1. Огляд матчу 183
10:25 Футбол Левченко: Перемогли без паніки та стресових ситуацій 679
10:10 Хокей Коламбус програв Анагайму, Кароліна розгромила Айлендерс. Результати матчів НХЛ 143
10:00 Бокс Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій 764
09:50 Футбол Шевченко: У Маліновського такий удар, що для будь-якого воротаря світу це проблема 1240
09:39 Футбол Португалія – Люксембург 3:0. Огляд матчу 648
09:24 Футбол Шевченко: Зі своїх моментів потрібно вичавлювати максимум 563
09:10 Футбол Чехія – Англія 2:1. Огляд матчу 1090

Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні

Сьогодні 11:24 462 0
Кенієць показав результат 1:59:40
Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні
#марафон, #Кіпчоґе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, у Відні кенійський марафонець Еліуд Кіпчоґе вдруге виконав спробу вибігти з 2 годин на дистанції 42,2 км.

Кіпчоґе вклався у дві години, фінішувавши з результатом 1:59:40. Це найкращий результат в історії, проте цей рекорд не буде визнаний офіційним, оскільки біг він без суперників і з підтримкою 41 пейсмейкера.

Попереду бігунів їхав автомобіль, який рухався на швидкості, необхідній для нового рекорду, і лазером проектував перед групою лінію, яку потрібно тримати, щоб цей забіг увійшов в історію.

 

Офіційний світовий рекорд також належить Кіпчоге і був встановлений на Берлінескому марафоні 16 вересня 2018 року. Кенієць пробіг 42 кілометри 195 метрів за 2:01.39.

Коментарі ()