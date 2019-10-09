Мотор став новим лідером чемпіонату України

Сьогодні, 09 жовтня, відбувся відкладений матч четвертого туру чемпіонату чоловічої Суперліги.

Один м’яч різниці дозволив Мотору обіграти ZTR. Одним із героїв зустрічі став Борис Пуховський, який закинув 7 м’ячів.

Перемога дозволила Мотору набрати 8 очок та очолити турнірну таблицю Суперліги.

Чемпіонат України - Суперліга

4 тур, 09 жовтня

Мотор - ZTR 30:29 (16:15)

ZTR: Акименко 8, Бурзак 1, Ганчев 3, Ісанчук 1, Артеменко 6, Тільте 5, Залевський 5.

Мотор: Кубатко 2, Бабичев 1, Малашінскас 1, Пуховський 7, Денисов 3, Дорощук 1, Козакевич 4, Донцов 2, Гурковський 2, Жуков 5, Сорока 2.

Раніше, запорізький ZTR програв у першому матчі кваліфікації Кубка ЄГФ.

Нагадаємо, Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів.