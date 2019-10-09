Джерело - xsport.ua.
Сьогодні, 09 жовтня, відбувся відкладений матч четвертого туру чемпіонату чоловічої Суперліги.
Один м’яч різниці дозволив Мотору обіграти ZTR. Одним із героїв зустрічі став Борис Пуховський, який закинув 7 м’ячів.
Перемога дозволила Мотору набрати 8 очок та очолити турнірну таблицю Суперліги.
Чемпіонат України - Суперліга
4 тур, 09 жовтня
Мотор - ZTR 30:29 (16:15)
ZTR: Акименко 8, Бурзак 1, Ганчев 3, Ісанчук 1, Артеменко 6, Тільте 5, Залевський 5.
Мотор: Кубатко 2, Бабичев 1, Малашінскас 1, Пуховський 7, Денисов 3, Дорощук 1, Козакевич 4, Донцов 2, Гурковський 2, Жуков 5, Сорока 2.
Раніше, запорізький ZTR програв у першому матчі кваліфікації Кубка ЄГФ.
Нагадаємо, Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів.