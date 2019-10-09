Промоутер Нурмагомедова принизив Мак-Грегора

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор не має характеру.

Про це розповів менеджер Алі Абдель-Азіз.

"З Мак-Гергором все закінчено. UFC ще намагається зрубати на ньому грошей, тому що він як і раніше найбільша зірка в спорті. Цього не можна заперечувати.

Але у нього немає ні душі, ні характеру, ні яєць. Вся його команда така ж, за винятком пари людина. Така їхня культура ", - заявив Абдель-Азіз.