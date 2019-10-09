Промоутер Нурмагомедова принизив Мак-Грегора

Джерело - ua.tribuna.com.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор не має характеру.
Про це розповів менеджер Алі Абдель-Азіз.
"З Мак-Гергором все закінчено. UFC ще намагається зрубати на ньому грошей, тому що він як і раніше найбільша зірка в спорті. Цього не можна заперечувати.
Але у нього немає ні душі, ні характеру, ні яєць. Вся його команда така ж, за винятком пари людина. Така їхня культура ", - заявив Абдель-Азіз.
Раніше, Мак-Грегор анонсував своє повернення в UFC.
Нагадаємо, Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом.