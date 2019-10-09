Едгар: UFC не хоче, щоб Мак-Грегор програвав

UFC захищає екс-чемпіона Конора Мак-Грегора та не хоче ставити проти нього сильного суперника.

Про це розповів Френк Едгар.

"Я говорив з ним, сказав, що хочу битися. Також я розмовляв з UFC з приводу поєдинку з ним. Але не думаю, що промоушен хоче цього бою.

Думаю, що UFC не хоче, щоб Конор програвав. А може вони не впевнені, що зможуть вигідно продати цей бій. Не знаю, в чому проблема.

Зрештою, наш бій залежить тільки від Конора. Якщо він захоче цього, то це може статися. Він може зробити дзвінок. Конор, якщо ти хочеш цього, так давай зробимо це, дитинко", – розповів Едгар.