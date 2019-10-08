Жан Беленюк прокоментував проблему расизму в Україні

Чемпіон світу та народний депутат Жан Беленюк висловив упевненість, що расизму немає місця в Україні.

Про це розповів сам депутат.

"Спасибі вам, що ви турбуєтеся через расизм. Але Україна все-таки толерантна до расизму, проблеми тут ніколи не буде.

Актуально: Беленюк - найкращий спортсмен місяця в Україні

У цьому парламенті расизм не пройде", - розповів Беленюк.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу, який відбувся в Нур-Султані, Беленюк впевнено повернув собі звання найсильнішого борця світу. У ваговій категорії 87 кг Жан Беленюк окрім медалі найвищого ґатунку, виборов олімпійську ліцензію на Токіо-2020.