Джерело - hromadske.ua.
Чемпіон світу та народний депутат Жан Беленюк висловив упевненість, що расизму немає місця в Україні.
Про це розповів сам депутат.
"Спасибі вам, що ви турбуєтеся через расизм. Але Україна все-таки толерантна до расизму, проблеми тут ніколи не буде.
Актуально: Беленюк - найкращий спортсмен місяця в Україні
У цьому парламенті расизм не пройде", - розповів Беленюк.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу, який відбувся в Нур-Султані, Беленюк впевнено повернув собі звання найсильнішого борця світу. У ваговій категорії 87 кг Жан Беленюк окрім медалі найвищого ґатунку, виборов олімпійську ліцензію на Токіо-2020.