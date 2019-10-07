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Бех-Романчук: Я дуже щаслива виграти медаль

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Легкоатлетка про здобуту срібну медаль
Бех-Романчук: Я дуже щаслива виграти медаль
Марина Бех-Романчук / REUTERS
#Доха, #Бех-Романчук

Джерело - ФЛАУ.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на чемпіонаті світу в Досі хотіла побити особистий рекорд.

Про це вона заявила прес-службі ФЛАУ.

"Я дуже щаслива виграти медаль. Зробила все можливе для того, щоб втілити в життя те, до чого ми готувалися впродовж останніх років. Я б хотіла побити особистий рекорд, але до нього мені не вистачило одного сантиметра. Чудово, що цей результат гарантував мені місце на п’єдесталі", - сказала Бех-Романчук.

Раніше, Бех-Романчук здобула срібну нагороду, показавши результат 6,92 м

Нагадаємо, 18-річна Ярослава Магучіх також виборола срібло у стрибках в висоту.

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