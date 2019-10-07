Бех-Романчук: Я дуже щаслива виграти медаль

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на чемпіонаті світу в Досі хотіла побити особистий рекорд.

Про це вона заявила прес-службі ФЛАУ.

"Я дуже щаслива виграти медаль. Зробила все можливе для того, щоб втілити в життя те, до чого ми готувалися впродовж останніх років. Я б хотіла побити особистий рекорд, але до нього мені не вистачило одного сантиметра. Чудово, що цей результат гарантував мені місце на п’єдесталі", - сказала Бех-Романчук.