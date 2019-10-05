Мотор переміг хорватський Нексе в матчі SEHA-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У заключному матчі 1-го кола SEHA-Ліги Мотор на своєму майданчику переграв хорватський Нексе.
За 5 хвилин до фінальної сирени рахунок був нічийний 31:31, але потім Геннадій Комок кілька разів потягнув кидки суперників, а в нападі забили Пухівський і Козакевич.
У п'яти матчах Мотор набрав 12 очок з 15 можливих і зберіг лідерство в групі А.
SEHA-Ліга. Група А. 5-й тур
05 жовтня
Мотор – Нексе 33:31 (18:16)
Раніше, Мотор зазнав першої поразки в SEHA-Лізі.
Нагадаємо, Мотор мінімально поступився Вардару у Лізі чемпіонів