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Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд

Сьогодні 23:09 351 0
Українка прокоментувала фінальний забіг ЧС
Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд
#Рижикова, #ЧС, #Доха

Джерело - ФЛАУ.

Українка Ганна Рижикова очікувала, що у фіналі чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар'єрами перемогу здобуде Сідні МакЛафлін.

Про це Ганна заявила сайту ФЛАУ.

"Хотілось би заходити в мікст-зону з кращим настроєм і вищими місцем та результатом. На старті прагнула сконцентруватися, не відволікатися і була у своїх думках. На перших метрів намагалася швидко бігти з перших метрів дистанції і викластися на всі сто відсотків. Мабуть, на сьогоднішній день це мій максимум.

Я була впевнена, що сьогодні буде світовий рекорд. Все цьому сприяло: хороші стадіон  і доріжка, висока конкуренція, готовність дівчат. Єдине, думала, що переможе Сідні МакЛафлін", - зазначила Рижикова.

Нагадаємо, українка посіла 7-е місце на цих змаганнях.

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