Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд

Українка Ганна Рижикова очікувала, що у фіналі чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар'єрами перемогу здобуде Сідні МакЛафлін.

Про це Ганна заявила сайту ФЛАУ.

"Хотілось би заходити в мікст-зону з кращим настроєм і вищими місцем та результатом. На старті прагнула сконцентруватися, не відволікатися і була у своїх думках. На перших метрів намагалася швидко бігти з перших метрів дистанції і викластися на всі сто відсотків. Мабуть, на сьогоднішній день це мій максимум.

Я була впевнена, що сьогодні буде світовий рекорд. Все цьому сприяло: хороші стадіон і доріжка, висока конкуренція, готовність дівчат. Єдине, думала, що переможе Сідні МакЛафлін", - зазначила Рижикова.