33 спортсмени представлятимуть Україну на І Всесвітніх пляжних іграх

Українці виступатимуть у 7 видах спорту

З 12 по 16 жовтня в Досі (Катар) відбудуться перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які зберуть понад 1360 спортсменів зі всієї планети.

На престижному старті Україна буде представлена 33-ма спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту та 8 дисциплінах. Українці змагатимуться у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.

Учасники історичного спортивного форуму розіграють 34 комплекти нагород у 14 видах спорту та 16 дисциплінах.

Нагадаємо, чемпіони Європи 2016 року написали відкритий лист президенту АПФУ.